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Курс доллара упал до минимума за два месяца

Украина, Пятница 07 февраля 2025 15:35
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Курс доллара упал до минимума за два месяца Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума за два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4733 гривен за 1 доллар (-0,0164 грн).

Это минимальный уровень с 9 декабря 2024 года (41,4446 грн/доллар).
Курс доллара упал до минимума за два месяца

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,0327 гривен за 1 евро (+0,0535 грн).
Курс доллара упал до минимума за два месяца

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс доллара упал до минимума за два месяца
udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Резервы Украины

Международные резервы Украины в течение января 2025 года сократились на 1,8% до 43 млрд долларов. Как отметили в НБУ, резервы уменьшились, но остаются близкими к рекордному уровню.

НБУ в январе 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,750 млрд долларов. В январе Украина получила 3,1 млрд долларов международной помощи - транш ЕС под российские активы. В итоге расходы НБУ на поддержку курса гривны были больше, чем помощь Киеву.

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