В НБУ пояснили рекордные расходы валюты в конце 2024 года

НБУ потратил на интервенции на межбанковском валютном рынке в декабре 2024 года 5,3 млрд долларов. Это объясняется значительными объемами международной помощи.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Как отметил Гелетий, в течение декабря наблюдался сезонный фактор - существенное увеличение бюджетных расходов благодаря международной помощи.

"Мы понимаем, что объем валютных интервенций коррелирует с объемом международной помощи и бюджетных расходов", - сказал он.

По его словам, в течение декабря государство получило 9,5 млрд долларов. Соответственно у правительства была возможность распоряжаться этими средствами и направлять их на расходы.

"К сожалению, в условиях войны мы существенно зависим от импорта товаров и услуг. Поэтому львиная доля этих средств менялась на гривну, поступала распорядителям этих средств, соответственно тратилась на импортные товары и услуги", - заявил замглавы НБУ.

Гелетий сообщил, что интервенции НБУ в декабре составили 5,3 млрд долларов. "Значительный показатель, но с учетом объема наших резервов эта сумма не является для нас какой-то чрезвычайной. Но с точки зрения обеспечения функционирования нашего государства собственно международная помощь дала эти бюджетные расходы провести", - сказал он.

Заместитель председателя НБУ задал риторический вопрос, лучше было бы, если бы помощь была меньше, а интервенции НБУ - также меньше.