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Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года

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Україна, Пятница 02 июня 2023 10:44
Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года Фото: украинцы с начала года пополнили свои валютные резервы на 1,9 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в мае 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 608,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 767,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 158,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в мае украинцы сократили покупку валюты до минимума с августа прошлого года.

Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года

Всего с начала 2023 года украинцы продали 6 782,4 млн долларов и купили на 8 689,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 907,1 млн долларов.

Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года

Смена тренда

Данные показывают, что украинцы начали снимать безналичную валюту в банках (91,6 млн долларов в мае). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в мае на наличном рынке курс упал до 37,50 гривен, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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