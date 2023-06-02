Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года

Население Украины в мае 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 608,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 767,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 158,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Таким образом, в мае украинцы сократили покупку валюты до минимума с августа прошлого года.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 6 782,4 млн долларов и купили на 8 689,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 907,1 млн долларов.

Смена тренда

Данные показывают, что украинцы начали снимать безналичную валюту в банках (91,6 млн долларов в мае). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в мае на наличном рынке курс упал до 37,50 гривен, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.