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Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет: в НБУ назвали причини

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Украина, Среда 07 июня 2023 12:48
Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет: в НБУ назвали причини Фото: работы стало больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на рабочую силу в Украине в мае 2023 года уверенно рос, что частично может быть связано с сезонностью, в частности, сельскохозяйственными работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (июнь 2023 года).

По данным НБУ, рост количества резюме практически остановился, в то время как количество вакансий продолжает расти (кроме ИТ-сектора, где ситуация сложная).

Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет: в НБУ назвали причини

"Отчасти рост спроса на рабочую силу связан с сезонностью, в частности, с/х работами, а частично с мобилизацией сотрудников, в том числе критически важных, и усилением сложностей с поиском персонала", - говорится в обзоре.

Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет: в НБУ назвали причини

В результате количество претендентов на одну вакансию существенно снизилось и в мае 2023 года было близко к уровню мая 2021 года, сообщили в НБУ.

Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет: в НБУ назвали причини

Зарплаты в Украине

По данным НБУ реальные зарплаты (с учетом инфляции) в частном секторе Украины практически прекратили падение. Однако дальнейший их рост сдерживается сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности.

НБУ прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

По данным ПФУ, в марте номинальная зарплата выросла на 3,1%, в то время как реальная (с учетом инфляции) упала на 18%.

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