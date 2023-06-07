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Падение реальных зарплат украинцев в частном секторе практически остановилось, - НБУ

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Украина, Среда 07 июня 2023 12:14
Падение реальных зарплат украинцев в частном секторе практически остановилось, - НБУ Фото: зарплаты уже не падают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальные зарплаты (с учетом инфляции) в частном секторе Украины на фоне низкой сравнительной базы практически прекратили падение. Вместе с индексацией пенсий и выплатами в бюджетном секторе это поддержало доходы домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (июнь 2023 года).

"Но дальнейший их рост сдерживается сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности", - отметили в НБУ.

Падение реальных зарплат украинцев в частном секторе практически остановилось, - НБУ

Как отмечается в обзоре, во ІІ квартале 2023 года, по опросу ЕБА среди малого и среднего бизнеса, большинство компаний (62%) полностью выплачивали зарплаты. В то же время 32% заявляли об отсутствии финансовых резервов, 16% - увольняли работников. Среди крупных международных компаний, по данным ЕБА, полностью выплачивали зарплату в 90%, а финансовые резервы отсутствуют только у 5% компаний.

Падение реальных зарплат украинцев в частном секторе практически остановилось, - НБУ

По опросу Института экономических исследований большинство предприятий (91%) не планируют изменений в количестве работников. Это свидетельствует о стабилизации занятости, впрочем, на значительно более низком уровне, чем до полномасштабной войны.

Реальная зарплата

Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель официальной средней заработной платы за первый квартал 2023 года.

В марте она составила 13423 гривен и выросла за год на 3,1%.

В то же время, годовая инфляция в марте составила 21,3%, что означает падение реальной зарплаты примерно на 18%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

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