Когда начнут расти зарплаты украинцев: прогноз НБУ на ближайшие годы

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2023 года).

"В целом после падения в предыдущем году в 2023 году ожидается возобновление роста реальных заработных плат. Их все еще будет сдерживать высокоинфляционная среда, в то время как номинальные зарплаты будут расти ежегодно двухзначными темпами", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, в этом году этому будут способствовать дальнейшая адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков и довольно мягкая фискальная политика. В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.

"После полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за рабочих в том числе и с зарубежными работодателями, что станет весомым фактором для дальнейшего роста заработных плат. В этой связи ожидается рост разницы в зарплатах для мобильной и маломобильной рабочей силы", - говорится в прогнозе.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%, реальные - на 5,7%, в 2025 году номинальные на 12,4%, реальные - на 4,3%.

НБУ напоминает, что по оценке Госстата, в 2022 году средняя номинальная зарплата выросла на 5,9% (реальная – сократилась на 11,8%), что лучше предыдущих оценок НБУ.

Рост зарплат происходил, прежде всего, благодаря бюджетному сектору, в частности из-за повышения оплаты труда медиков в начале 2022 года, в секторе госуправления и обороны, а также в ИТ и финансовой и страховой деятельности, отмечают в НБУ.

В производственных секторах и секторах услуг номинальные зарплаты снизились. Косвенные оценки свидетельствуют, что в I квартале 2023 года финансовое состояние домохозяйств оставалось сложным, хотя его поддержало увеличение пенсий в среднем на 19,7% с марта 2023 года.

Весомым фактором уменьшения доходов в I квартале 2023 года стало сокращение экономической активности из-за дефицита электроэнергии в начале квартала. По опросу НБУ, из-за перебоев с энергоснабжением предприятия в I квартале 2023 года оптимизировали расходы, в том числе на персонал, как из-за сокращения работников, так и их зарплат, в том числе в соответствии с фактически отработанным рабочим временем. Часть бизнесов поддерживали своих работников в неденежной форме, в частности, открыли "Пункты несокрушимости" в своих офисах для работы или отдыха сотрудников, добавили в НБУ.