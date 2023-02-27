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В Украину за последний месяц ввезли максимальный с начала войны объем наличной валюты

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 15:48
В Украину за последний месяц ввезли максимальный с начала войны объем наличной валюты Фото: в Украину за месяц банки ввезли 800 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2023 года, составил 803,4 млн долларов. Это на 170,5 млн долларов больше, чем в декабре прошлого года (632,9 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные НБУ.

Объем ввезенной наличности за декабрь стал максимальным с февраля 2022 года.

В Украину за последний месяц ввезли максимальный с начала войны объем наличной валюты

По данным НБУ, январе из Украины вывезли 57,4 млн долларов, что на 12,0 млн. долларов больше, чем в декабре.

В Украину за последний месяц ввезли максимальный с начала войны объем наличной валюты

Напомним, к концу ІІІ квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составлял 107 млрд долларов в эквиваленте.

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