Роль евро на валютном рынке Украины увеличивается, - НБУ
Роль евро на валютном рынке Украины увеличивается из-за изменения структуры экспорта с начала войны. Также оказывает влияние большое количество мигрантов, оказавшихся в Европе.
Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина.
"Да, конечно, это объективный процесс, который происходит", - сказал он.
Как отметил Николайчук, если до войны доллар превалировал прежде всего в расчетах за сырьевые товары, то с началом войны логистические сложности и разрушение производственных мощностей в определенной степени снизили удельный вес сырья в экспорте.
Плюс транспортные потоки через границу с Европой только усилились. Это привело к тому, что если, например, в 2021 году удельный вес евро в расчетах за экспорт товаров составил лишь 26%, то во втором квартале этого года он вырос до 44%, сообщил замглавы НБУ.
"Также мы видим, что, учитывая большое количество наших мигрантов в странах Европы, ощутимо увеличился спрос на наличный евро со стороны населения", - сказал Николайчук.
Напомни, в "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь отмечается, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.
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