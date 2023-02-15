Сколько украинцы держат наличной валюты на руках: данные за 2022 год

В конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составляет 107 млрд долларов в эквиваленте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат, оценка НБУ включает сбережения населения и теневую экономику. "Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.п.",- сообщил Железняк. В то же время в НБУ отмечают, что в этой цифре не учтены некоторые факторы, как потенциальная потеря части наличных в результате боевых действий, рассказал депутат.