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В Киеве до сих пор фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая

Пятница 14 февраля 2025 09:48
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В Киеве до сих пор фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая Качество воздуха в Киеве 14 февраля - несколько хуже нормы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

По состоянию на утро пятницы, 14 февраля, в большинстве районов Киева фиксируют средний уровень загрязненности воздуха. При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Ситуация с качеством воздуха на правом берегу Киева

В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - средний.

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 14 февраля показатели по загрязнению таковы:

  • улица Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 58 (средний уровень загрязненности);
  • проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 61 (средний уровень загрязненности);
  • улица Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 61 (средний уровень загрязненности);
  • проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 64 (средний уровень загрязненности);
  • улица Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 71 (средний уровень загрязненности).

Ситуация с качеством воздуха на левом берегу столицы

Между тем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха, согласно информации КГГА, в одной локации - средний, в другой - высокий.

На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по таким адресам:

  • улица Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 68 (средний уровень загрязненности).
  • улица Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 84 (высокий уровень загрязненности).

Как можно следить за качеством воздуха в Киеве

В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

  • ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);
  • SO2 (диоксид серы);
  • NO2 (диоксид азота);
  • О3 (приземный озон);
  • CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

В Киеве до сих пор фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

Напомним, ранее в сети появилась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.

О реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Читайте также, почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды.

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