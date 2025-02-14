В Киеве до сих пор фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая
По состоянию на утро пятницы, 14 февраля, в большинстве районов Киева фиксируют средний уровень загрязненности воздуха. При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Ситуация с качеством воздуха на правом берегу Киева
В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - средний.
На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 14 февраля показатели по загрязнению таковы:
- улица Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 58 (средний уровень загрязненности);
- проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 61 (средний уровень загрязненности);
- улица Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 61 (средний уровень загрязненности);
- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 64 (средний уровень загрязненности);
- улица Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 71 (средний уровень загрязненности).
Ситуация с качеством воздуха на левом берегу столицы
Между тем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха, согласно информации КГГА, в одной локации - средний, в другой - высокий.
На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по таким адресам:
- улица Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 68 (средний уровень загрязненности).
- улица Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 84 (высокий уровень загрязненности).
Как можно следить за качеством воздуха в Киеве
В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
- ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);
- SO2 (диоксид серы);
- NO2 (диоксид азота);
- О3 (приземный озон);
- CO (оксид углерода).
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
- или на карте по ссылке;
- или в приложении "Київ Цифровий".
Напомним, ранее в сети появилась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.
О реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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