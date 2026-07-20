На АЗС новый скачок цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 20 июля

Топливный рынок Украины после выходных демонстрирует заметный рост цен. Начиная с субботы ведущие сети АЗС корректировали стоимость бензина и дизеля, а отдельные операторы меняли ценники дважды в сутки.

Сколько стоит бензин и дизель 20 июля на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Волна подорожания: Повышение цен на АЗС активизировалось еще в субботу, причем отдельные сети пересматривали ценники дважды в течение дня.

Повышение цен на АЗС активизировалось еще в субботу, причем отдельные сети пересматривали ценники дважды в течение дня. Динамика с 17 июля: По сравнению с утром пятницы, 17 июля, стоимость топлива заметно выросла: OKKO и SOCAR: +2 гривны на литре, WOG: +3 гривны на литре, "Укрнафта": +1 гривна на литре.

По сравнению с утром пятницы, 17 июля, стоимость топлива заметно выросла: OKKO и SOCAR: +2 гривны на литре, WOG: +3 гривны на литре, "Укрнафта": +1 гривна на литре. Текущие показатели: Самую низкую стоимость бензина А-95 удерживает "Укрнафта" (75,90 грн), в то время как самая высокая - SOCAR и WOG (81,90 грн и 81,50 грн соответственно). Разница при заправке полного бака (50 л) между самой дешевой и дорогой сетями составляет 300 гривен.

Цены на топливо начали дорожать еще в субботу, некоторые АЗС повышали цену дважды в день. В целом по сравнению с утром пятницы, 17 июля, цены на ОККО и SOCAR выросли на 2 гривны, на WOG - на 3 гривны, а на "Укрнафте" топливо прибавило в цене одну гривну.

Далее даны актуальные цены на АЗС сегодня утром и сравнение с ценами утра воскресенья.

Фото: цены на АЗС 20 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 90,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 95: 83,90 грн(+1 грн)

Бензин А-95 Евро: 80,90 грн (+1 грн)

ДТ Pulls: 84,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро: 81,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,50 грн (+2,6 грн)

Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн (+2,6 грн)

Бензин 95 Евро: 81,50 грн (+2,6 грн)

ДТ Mustang: 85,90 грн (+3 грн)

ДТ Евро-5: 82,90 грн (+3 грн)

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 91,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 81,90 грн

ДТ NANO Extro: 84,90 грн

ДТ NANO: 81,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 82,90 грн (+50 коп.)

Бензин 95 (Energy): 78,90 грн (+50 коп)

Бензин А-95: 75,90 грн (+50 коп.)

Бензин А-92: 71,90 грн (+50 коп)

ДТ (Energy): 78,90 грн (+50 коп)

ДТ: 76,90 грн (+50 коп)

Газ: 38,40 грн

Что изменилось: главные тренды топливного рынка

WOG (+2,60 - +3,00 грн): Сеть осуществила наибольшее повышение за сутки. Бензин и его евро-аналоги подорожали сразу на 2,60 грн, а дизельное топливо прибавило в цене 3 гривны за литр.

OKKO (+1,00 грн): Сеть подняла стоимость всех видов бензина и дизеля ровно на 1 гривну за литр.

"Укрнафта" (+50 коп): Государственная сеть также скорректировала ценники в сторону подорожания - все позиции горючего и дизеля выросли на 50 копеек.

SOCAR (без изменений): Премиальная сеть оставила свои ценники на прежнем уровне, однако стабильно удерживает самую высокую планку на рынке для большинства позиций.

Сколько стоит полный бак (50 литров) сегодня?

Расчет стоимости заправки 50 литров бензина А-95 на сегодняшний день:

"Укрнафта": 3 795 грн

WOG: 4 075 грн

OKKO: 4 045 грн

SOCAR: 4 095 грн

Какая разница в цене?

При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью (Укрнефть) и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 300 гривен.