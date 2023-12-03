Предупредили атаку на базу. США ударили по боевикам в Ираке, - Reuters

Соединенные Штаты нанесли удар по членам иракской вооруженной группировки, чтобы предупредить удар по своей военной базе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате предполагаемого авиаудара США были убиты пять членов иракской вооруженной группировки, поддерживающей Иран, к северу от города Киркук, когда они готовились запустить снаряды по американским войскам в стране, сообщили три источника в иракских службах безопасности.

С 17 октября иракские вооруженные группы заявили о более чем 70 подобных нападениях на американские силы в связи с поддержкой Вашингтоном Израиля в его бомбардировках Сектора Газа.

В ноябре США нанесли две серии ударов по вооруженным группировкам, которые, по их словам, были связаны с Ираном и совершали нападения на их войска.

В результате этих ударов были убиты по меньшей мере 10 боевиков, которые были идентифицированы как члены теневого ополчения "Катаеб Хезболла" и Сил народной мобилизации Ирака, официального органа безопасности, состоящего в основном из шиитских мусульманских вооруженных групп, многие из которых тесно связаны с Ираном.

Правительство Ирака осудило эти удары как эскалацию и нарушение иракского суверенитета.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

С тех пор как боевики ХАМАС начали войну против Израиля, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска. По информации Центрального командования США, в результате таких атак ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. На фоне этих ударов по базам США в начале ноября Ирак посетил госсекретарь Энтони Блинкен.

Также 21 ноября США нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке и ликвидировали от пяти до восьми боевиков.

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