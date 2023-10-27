США нанесли удары по объектам Ирана в Сирии, из-за атак на американские военные базы

Соединенные Штаты Америки нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии в ответ на серию атак со стороны поддерживаемых Тегераном ополченцев на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон .

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден приказал нанести высокоточные удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовали Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.

"Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в большинстве своем неудачных атак против американского персонала в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые начались 17 октября", - говорится в сообщении Пентагона.

В ведомстве также отметили, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не намерены или желают участвовать в дальнейших военных действиях, но эти поддерживаемые Ираном атаки против американских сил неприемлемы и должны быть прекращены.

"Иран хочет скрыть свое участие и отрицать свою роль в этих нападениях на наши силы. Мы им не позволим. Если атаки ставленников Ирана на войска США продолжатся, мы без колебаний предпримем дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа", - заявили в Минобороны США.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера в период с 17 по 24 октября военные США на Ближнем Востоке были более 10 раз атакованы дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии. В результате были ранены 20 американских военнослужащих.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США ответят на нападения на американские военные базы на Ближнем Востоке в удобное для себя время.