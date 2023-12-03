Попередили атаку на базу. США вдарили по бойовиках в Іраку, - Reuters

Сполучені Штати завдали удару по членах іракського збройного угруповання, щоб попередити удар по своїй військовій базі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Унаслідок ймовірного авіаудару США було вбито п'ятьох членів іракського збройного угруповання, що підтримує Іран, на північ від міста Кіркук, коли вони готувалися запустити снаряди по американських військах у країні, повідомили три джерела в іракських службах безпеки.

З 17 жовтня іракські збройні групи заявили про більш ніж 70 подібних нападів на американські сили у зв'язку з підтримкою Вашингтоном Ізраїлю в його бомбардуваннях Сектора Газа.

У листопаді США завдали дві серії ударів по збройних угрупованнях, які, за їхніми словами, були пов'язані з Іраном і здійснювали напади на їхні війська.

Унаслідок цих ударів було вбито щонайменше 10 бойовиків, яких ідентифікували як членів тіньового ополчення "Катаеб Хезболла" і Сил народної мобілізації Іраку, офіційного органу безпеки, який складається здебільшого з шиїтських мусульманських збройних груп, багато з яких тісно пов'язані з Іраном.

Уряд Іраку засудив ці удари як ескалацію і порушення іракського суверенітету.

Атаки на військові бази США на Близькому Сході

Відколи бойовики ХАМАС розпочали війну проти Ізраїлю, на Близькому Сході було скоєно десятки нападів на американські війська. За інформацією Центрального командування США, внаслідок таких атак поранення отримали 20 осіб.

У відповідь США завдали ударів по двох об'єктах Ірану в Сирії. На тлі цих ударів по базах США на початку листопада Ірак відвідав держсекретар Ентоні Блінкен.

Також 21 листопада США завдали авіаударів у відповідь на напад на авіабазу Аль-Асад в Іраку та ліквідували від п'яти до восьми бойовиків.

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