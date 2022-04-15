З Попасної вдалося евакуювати тільки трьох осіб. Машина виїхала на спущених шинах

Сьогодні з Луганської області за п'ятьма узгодженими маршрутами евакуювали 370 жителів. Однак з Попасної вдалося вивести тільки трьох осіб - машина, на якій вони виїжджали, потрапила під обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.