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З Попасної вдалося евакуювати тільки трьох осіб. Машина виїхала на спущених шинах

Фото: з Попасної сьогодні вдалося вивести тільки трьох осіб (t me zaborona_com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні з Луганської області за п'ятьма узгодженими маршрутами евакуювали 370 жителів. Однак з Попасної вдалося вивести тільки трьох осіб - машина, на якій вони виїжджали, потрапила під обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Ми евакуювали сьогодні людей по всіх п'яти маршрутах. Це 370 жителів області. Однак з Попасної тільки троє", - написав глава ОВА.

За його словами, Попасна сьогодні зазнала потужного обстрілу. Тому було прийнято рішення вивозити жителів не автобусом, а автомобілями. Вдалося зробити тільки один рейс і вивести трьох осіб. При цьому в машину потрапили осколки снаряда, що розірвався. Ніхто не постраждав, проте автомобіль виїхав з-під вогню на повністю спущених шинах.

Нагадавши, окупанти продовжують масовані обстріли міст Луганської області. Так, в результаті вчорашнього удару по Кремінному поранення отримали двоє людей.

Зазначимо, раніше в офісі президента України закликали жителів Луганської та Донецької областей якнайшвидше евакуюватися.

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