Из Попасной удалось эвакуировать только трех человек. Машина выехала на спущенных шинах

Сегодня из Луганской области по пяти согласованным маршрутам эвакуировали 370 жителей. Однако из Попасной удалось вывести только трех человек - машина, на которой они выезжали, попала под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.