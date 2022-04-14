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Російські військові обстріляли Кремінну: є поранені

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Кремінна , Четвер 14 квітня 2022 14:07
Російські військові обстріляли Кремінну: є поранені Російські військові обстріляли Кремінну (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Війська Росії обстріляли місто Кремінна у Луганській області. Внаслідок цього поранено чоловіка і жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, через обстріли пошкоджені будинки, які зараз обстежують.

Також дві людини поранені уламками снарядів. Наразі стан здоров'я жінки та чоловіка оцінюють як середньої тяжкості.

Окрім того, вирішується питання відносно їх евакуації до лікарні інших областей.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області понад 130 тисяч споживачів залишилися без світла.

Також ми писали, що окупанти вдарили ворожим снарядом по Новодружеську.

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