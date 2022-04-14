Російські військові обстріляли Кремінну: є поранені

Війська Росії обстріляли місто Кремінна у Луганській області. Внаслідок цього поранено чоловіка і жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Окрім того, вирішується питання відносно їх евакуації до лікарні інших областей.

Також дві людини поранені уламками снарядів. Наразі стан здоров'я жінки та чоловіка оцінюють як середньої тяжкості.

За його словами, через обстріли пошкоджені будинки, які зараз обстежують.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області понад 130 тисяч споживачів залишилися без світла.

Також ми писали, що окупанти вдарили ворожим снарядом по Новодружеську.

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