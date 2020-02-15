ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США евакуюють своїх громадян з круїзного лайнера в Японії

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 07:55
США евакуюють своїх громадян з круїзного лайнера в Японії
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Всього на борту 380 американців

Уряд США готується до евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess, закритого на карантин у Японії через коронавірус 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

На борту судна знаходиться близько 380 громадян США, яких вивезуть з Японії на двох літаках, підготовлених Держдепартаментом. Американці повинні прибути в США вже в неділю, 16 лютого.

Американські медики оцінять стан своїх громадян. На авіарейси не допустять тих, у кого спостерігаються кашель, підвищена температура та інші симптоми інфекції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що карантин на круїзному лайнері Diamond Princess, на борту якого знаходяться українці, планується завершити 19 лютого.

Diamond Princess поставили на карантин на початку лютого, після того, як зійшов на берег пасажира було виявлено коронавірус. Після цього кількість хворих почала зростати. На борту корабля перебуває понад 3,7 тис. осіб. Загальна кількість заражених коронавірусом в Японії, включаючи пасажирів і членів екіпажу з корабля, в даний час складає 247.

Нагадаємо, 10 лютого підтвердили інформація про другому зараженому українця на круїзному лайнері. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені на японську лікарні. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

Китайських гімнастів не пускають в Австралію на чемпіонат світу через коронавірус Число жертв коронавіруса перевищило 1,5 тис. осіб
Новини України вирусЯпонія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся