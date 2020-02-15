США евакуюють своїх громадян з круїзного лайнера в Японії

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Всього на борту 380 американців

Уряд США готується до евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess, закритого на карантин у Японії через коронавірус 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

На борту судна знаходиться близько 380 громадян США, яких вивезуть з Японії на двох літаках, підготовлених Держдепартаментом. Американці повинні прибути в США вже в неділю, 16 лютого.



Американські медики оцінять стан своїх громадян. На авіарейси не допустять тих, у кого спостерігаються кашель, підвищена температура та інші симптоми інфекції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що карантин на круїзному лайнері Diamond Princess, на борту якого знаходяться українці, планується завершити 19 лютого.

Diamond Princess поставили на карантин на початку лютого, після того, як зійшов на берег пасажира було виявлено коронавірус. Після цього кількість хворих почала зростати. На борту корабля перебуває понад 3,7 тис. осіб. Загальна кількість заражених коронавірусом в Японії, включаючи пасажирів і членів екіпажу з корабля, в даний час складає 247.

Нагадаємо, 10 лютого підтвердили інформація про другому зараженому українця на круїзному лайнері. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені на японську лікарні. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.