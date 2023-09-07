Япония отправила в космос ракету-носитель с первым лунным посадочным модулем

Ракета-носитель H2A с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Модуль SLIM должен отработать технологию высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров от запланированной точки на поверхности Луны. Он также намерен изучить кратеры и рельеф спутника Земли. Посадка модуля на Луну ожидается через 3-4 месяца.

XRISM разработан для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии. Он изучит окрестности черных дыр и галактические скопления. Ученые намерены получить данные о развитии крупнейших инфраструктур во Вселенной, распределении материи в космосе и формировании галактик.

Япония может стать пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, которая осуществит посадку аппарата на Луну. В апреле японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который мог стать первый аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с аппаратом была потеряна.

Лунная программа Индии

Индия 14 июля запустила собственную лунную миссию Chandrayaan-3. Через три недели космический аппарат вышел на окололунную орбиту, а 23 августа зонд успешно сел на поверхность спутника Земли.

Более подробно о миссии Индии на Луну можете узнать в материале РБК-Украина.

Российская попытка высадиться на Луну

Недавно первая в истории российская миссия на Луну провалилась. Лунная миссия стартовала 11 августа. Посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли должна была состояться уже 21 августа, однако 20 августа в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная автоматическая станция "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.