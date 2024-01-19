Япония совершила успешную посадку космического модуля SLIM на поверхность Луны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Как утверждает Японское агентство аэрокосмических исследований, посадочный модуль SLIM, который был запущен еще в сентябре 2023 года, совершил успешную посадку на поверхность Луны около 17:20 по киевскому времени. Инженеры, в свою очередь, проверили состояние аппарата вскоре после его приземления.

Успешная операция сделала Японию пятой страной, которая высадилась на Луну. Среди других, в частности:

Советский Союз;

США;

Китай;

Индия, которая в прошлом году успешно осуществила миссию "Чандраян-3".

"Правительства и частные компании осуществили более 50 попыток высадиться на Луну с переменным успехом, начиная с первых попыток в начале 1960-х годов, и этот успех остается шатким даже в современную эпоху", - пишет издание.

В прошлом году японская компания ispace осуществила свою первую попытку высадиться на Луну, но космический корабль потерпел крушение в последние моменты. В частности с проблемами после начала запуска столкнулась и другая американская компания Astrobotic.

К новым миссиям сейчас готовятся американские компании Intuitive Machines и Firefly. В частности Китай планирует запустить еще один лунный посадочный модуль в мае.