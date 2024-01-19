Япония совершила успешную посадку космического модуля SLIM на поверхность Луны
Японский космический модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил успешную посадку на поверхности Луны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Как утверждает Японское агентство аэрокосмических исследований, посадочный модуль SLIM, который был запущен еще в сентябре 2023 года, совершил успешную посадку на поверхность Луны около 17:20 по киевскому времени. Инженеры, в свою очередь, проверили состояние аппарата вскоре после его приземления.
Успешная операция сделала Японию пятой страной, которая высадилась на Луну. Среди других, в частности:
- Советский Союз;
- США;
- Китай;
- Индия, которая в прошлом году успешно осуществила миссию "Чандраян-3".
"Правительства и частные компании осуществили более 50 попыток высадиться на Луну с переменным успехом, начиная с первых попыток в начале 1960-х годов, и этот успех остается шатким даже в современную эпоху", - пишет издание.
В прошлом году японская компания ispace осуществила свою первую попытку высадиться на Луну, но космический корабль потерпел крушение в последние моменты. В частности с проблемами после начала запуска столкнулась и другая американская компания Astrobotic.
К новым миссиям сейчас готовятся американские компании Intuitive Machines и Firefly. В частности Китай планирует запустить еще один лунный посадочный модуль в мае.
＼Finally from 23:00 JST today／— JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) January 19, 2024
[SLIM Moon landing: live broadcast ]
Jan. 19 (Fri) 23:00~ JST
https://t.co/FTjt0Dm4tk
Please support SLIM as they take on the challenge of a high-precision pinpoint landing
You can send us your messages using the hashtag #SLIMMoonLive pic.twitter.com/L7i1QWOy4v
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