Япония совершила успешную посадку космического модуля SLIM на поверхность Луны

Как утверждает Японское агентство аэрокосмических исследований, посадочный модуль SLIM, который был запущен еще в сентябре 2023 года, совершил успешную посадку на поверхность Луны около 17:20 по киевскому времени. Инженеры, в свою очередь, проверили состояние аппарата вскоре после его приземления.

Успешная операция сделала Японию пятой страной, которая высадилась на Луну. Среди других, в частности:

"Правительства и частные компании осуществили более 50 попыток высадиться на Луну с переменным успехом, начиная с первых попыток в начале 1960-х годов, и этот успех остается шатким даже в современную эпоху", - пишет издание.

В прошлом году японская компания ispace осуществила свою первую попытку высадиться на Луну, но космический корабль потерпел крушение в последние моменты. В частности с проблемами после начала запуска столкнулась и другая американская компания Astrobotic.

К новым миссиям сейчас готовятся американские компании Intuitive Machines и Firefly. В частности Китай планирует запустить еще один лунный посадочный модуль в мае.

