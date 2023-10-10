Японского депутата исключили из партии за визит в РФ и слова о "победе" в войне

Японский депутат Мунео Судзуки недавно посетил РФ и заявил о ее "победе" в войне против Украины. За такие действия его исключили из партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Мунео Судзуки, 75-летний член Палаты советников (верхняя палата парламента Японии), который долгое время выступал за тесные связи с Россией, посетил страну в этом месяце без предварительного уведомления партии.

По его словам, он принял решение покинуть партию, поскольку у него с партией "разные ценности в отношении дипломатии с РФ". Однако издание уточняет, что ранее именно партия решила его отстранить от членства.

Он заявил, что останется членом верхней палаты парламента и продолжит свою политическую деятельность как независимый.

Что известно о деталях визита депутата в РФ

Все члены партии обязаны информировать ее о любой официальной зарубежной поездке. Судзуки посетил Россию с 1 октября, но его уведомление было получено только на следующий день.

По данным МИД России, во время поездки ветеран-депутат, который родом с самого северного острова Японии Хоккайдо и ранее принадлежал к правящей Либерально-демократической партии, встретился с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко.

Это был первый известный визит японского депутата в Россию с момента начала вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Судзуки совершил визит, несмотря на рекомендации японского правительства, призывающие своих граждан, в частности законодателей, избегать поездок в Россию независимо от цели их визита.

Санкции Японии против РФ

Недавно правительство Японии запретило в Россию поставки автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания более 1,9 литра.

Ранее мы писали, что Япония ввела дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

В предыдущий пакет санкций Японии против России вошли запреты на импорт 38 товаров. В перечне санкционной продукции числится алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолетов.