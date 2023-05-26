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Япония введет дополнительные санкции против России

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Пятница 26 мая 2023 07:28
Япония введет дополнительные санкции против России Фото: генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Япония введет дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что во время саммита "Большой семерки" в Хиросиме лидеры государств продемонстрировали свою решимость в поддержке Украины дополнительной военной помощью и санкциями против России.

"Как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам во время войны, Япония никогда не признает ядерной угрозы со стороны России, не говоря уже об ее использовании", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Он осудил действия РФ относительно размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

Согласно заявлению министерства иностранных дел, в скоординированных действиях с G7 Япония заморозит активы 78 групп и 17 человек, включая российских офицеров и запретит экспорт в 80 российских организаций, ассоциированных с военными исследовательскими лабораториями.

Япония также запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги, хотя подробности этого мероприятия будут объявлены позже.

Санкции против России

Европейская комиссия ведет работу над 11 пакетом санкций против РФ. Он будет направлен на борьбу с обходом существующих ограничений.

Также, Европейский союз обсуждает передачу Украине доходов, полученных от замороженных российских денег. Речь идет о более чем 700 млн евро.

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