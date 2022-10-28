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Финский производитель шин Nokian продал свой завод в России. Назван покупатель

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Пятница 28 октября 2022 17:30
Финский производитель шин Nokian продал свой завод в России. Назван покупатель Фото: финский производитель шин Nokian продал свой завод в России (moderntiredealer.com)
Автор: Константин Широкун

Финский производитель шин Nokian Tyres продал российский завод "Татнефти". Ориентировочная сумма сделки - 400 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО "Татнефть". Ожидается, что цена покупки без долгов и денежных средств составит около 400 млн евро. На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса", - говорится в сообщении компании.

Совокупные инвестиции Nokian в российское предприятие до 2013 года составили более 530 млн евро. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило 20% чистых продаж. В рамках выхода из российского бизнеса во втором квартале 2022 года Nokian Tyres получила 280,7 млн евро обесцененных активов.

Ранее мы писали, что финский производитель шин Nokian Tyres начинает контролируемый выход с российского рынка. В России у компании остался самый крупный производственный актив – завод в городе Всеволожск.

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Российская Федерация Nokian Tyres
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