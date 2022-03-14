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Японський концерн Bridgestone зупинить виробництво і ввезення шин в Росію

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 11:27
Японський концерн Bridgestone зупинить виробництво і ввезення шин в Росію Фото: японський концерн Bridgestone зупинить виробництво і ввезення шин в Росію (facebook.com/BridgestoneCo)
Автор: Марія Кучерявець

Один із найбільших виробників шин Bridgestone закриє свій завод у російському місті Ульяновську. Також компанія вирішила припинити експорт продукції в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Bridgestone Group глибоко засмучений та стурбований через ситуацію в Україні й сподівається на якнайшвидше відновлення миру та безпеки. Після ретельного та всебічного вивчення ситуації Bridgestone вирішив призупинити локальне виробництво у РФ й експорт в Росію", - йдеться в заяві.

За даними компанії, рішення набирає чинності 14 березня, а завод закриють 18 березня. Компанія також вирішила забрати з країни всіх японських співробітників разом із сім'ями.

Зазначимо, через широкомасштабне російське вторгнення в Україну світові бренди продовжують покидати ринок РФ. За даними українського МЗС, таких компаній вже майже 200.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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