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Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців з України

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Токіо, Субота 28 травня 2022 03:34
Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців з України Уряд Японії преміюватиме компанії сумою до 140 тисяч гривень, які беруть на роботу переселенців з України.
Автор: Константин Широкун

Міністерство праці Японії заявило, що компанії, які наймають українських переселенців, матимуть право на отримання грантів у розмірі до 600 тисяч ієн (140 тисяч гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Українські евакуйовані віком до 65 років будуть включені в систему заохочувальних грантів, що охоплює працевлаштування літніх людей, людей з інвалідністю та матерів-одиначок.

Гранти, дійсні протягом року, складуть 600 000 ієн (140 тисяч гривень) для малого та середнього бізнесу, а також 500 000 ієн (116 тисяч гривень) для великих компаній. З початку російського вторгнення до Японії прибуло 1055 переселенців з України.

Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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