На Японію обрушився потужний тайфун

Фото: ураган (pixabay)

На Японію завалився потужний тайфун "Хайшен", який викликав сильні вітри та дощі на півдні країни. Деякі жителі Японії залишилися без даху над головою та електрики.

Про це повідомляє Associated Press.

Посадові особи метеорологічної служби попередили, що дощ у неділю буде таким же сильним, як відро з водою, вилите на голову. П опередження лунають за кілька днів, щоб люди були готові сховатися і запастися їжею і водою.

За словами влади, кілька річок на головному південно-західному острові Кюсю знаходяться під загрозою виходу з берегів. Громадська телекомпанія NHK TV повідомила, що попередження про евакуацію отримали 50 000 осіб на Окінаві та Кюсю.

Японське метеорологічне агентство повідомило, що тайфун несе в собі стійкий вітер зі швидкістю до 162 кілометрів на годину. За даними агентства, "Хайшен" є не тільки потужним - еквівалент урагану 2-ї категорії - але і величезним за своєю досяжністю.

Нагадаємо, раніше у Південній Кореї через сильні зливи загинула 31 людина.

Також РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь торкнулося понад 1,45 млн осіб, шість з яких загинули.