ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Японію обрушився потужний тайфун

Японія, Неділя 06 вересня 2020 08:33
На Японію обрушився потужний тайфун
Фото: ураган (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

На Японію завалився потужний тайфун "Хайшен", який викликав сильні вітри та дощі на півдні країни. Деякі жителі Японії залишилися без даху над головою та електрики.

Про це повідомляє Associated Press.

Посадові особи метеорологічної служби попередили, що дощ у неділю буде таким же сильним, як відро з водою, вилите на голову. Попередження лунають за кілька днів, щоб люди були готові сховатися і запастися їжею і водою.

За словами влади, кілька річок на головному південно-західному острові Кюсю знаходяться під загрозою виходу з берегів. Громадська телекомпанія NHK TV повідомила, що попередження про евакуацію отримали 50 000 осіб на Окінаві та Кюсю.

Японське метеорологічне агентство повідомило, що тайфун несе в собі стійкий вітер зі швидкістю до 162 кілометрів на годину. За даними агентства, "Хайшен" є не тільки потужним - еквівалент урагану 2-ї категорії - але і величезним за своєю досяжністю.

Нагадаємо, раніше у Південній Кореї через сильні зливи загинула 31 людина.

Також РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь торкнулося понад 1,45 млн осіб, шість з яких загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Японіятайфун
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся