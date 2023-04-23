В Индонезии произошло два землетрясения, есть угроза цунами
На архипелаге Бату, что в Инденезии, зафиксированы землетрясения магнитудой 6,2 и 5,9, есть угроза цунами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 43 км. Ранее EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,8 на глубине 42 км. В архипелаг Бату, находящийся в Индийском океане, входит48 островов. Крупнейший из них — Танахбала.
Эпицентр землетрясения находился в 202 километрах к западу от Паданга (население 840 тысяч человек) и 177 километрах к западу от Париамана (92 тысячи человек).
Ранее мы писали, что в Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который также называют "вулканом Судного дня". По меньшей мере, восемь сел вблизи вулкана пострадали от вулканического пепла.
Также недавно РБК-Украина писало о том, что недавно на острове Сиау Индонезии произошло извержение вулкана Карангетанг.
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