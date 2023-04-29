ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Новина українською →
Суббота 29 апреля 2023 21:17
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение Фото: У берегов Аляски произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У берегов Аляски произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 680 км от города Анкоридж и в 257 км от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 77 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Напомним, 12 апреля землетрясение было зафиксировано вблизи города Яремче Ивано-Франковской области. Он был едва ощутим мощностью 2,5 балла.

Кроме того, 23 апреля на архипелаге Бату в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 и 5,9, была угроза цунами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аляска
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием