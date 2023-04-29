У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр подземных толчков располагался в 680 км от города Анкоридж и в 257 км от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 77 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.