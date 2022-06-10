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Японія забороняє експорт до Росії вантажівок і спецтехніки

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Токіо, П'ятниця 10 червня 2022 07:58
Японія забороняє експорт до Росії вантажівок і спецтехніки Фото: Японія забороняє експорт до Росії вантажівок і спецтехніки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Японія заборонить поставляти в Росію вантажні автомобілі, самоскиди і бульдозери. Ці заходи набудуть чинності з 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Коїті Хагіуда пояснив, що рішення прийнято у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів Японії про заборону на експорт до Росії продукції, що "сприяє зміцненню промислової інфраструктури".

Санкції пов'язані у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації і "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.

Крім того, Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

7 червня японська влада хапровадила санкції проти "Россельхозбанка" і МКБ і оголосили про заборону на експорт товарів до РФ.

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