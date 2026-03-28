Япония закрывает двери перед мигрантами: получить паспорт станет вдвое сложнее уже с 1 апреля

Япония, которая десятилетиями считалась одной из самых сложных стран для интеграции, становится еще более неприступной. Правительство страны официально объявило о масштабном ужесточении правил натурализации. С 1 апреля 2026 года минимальный срок непрерывного проживания для получения японского паспорта увеличивается вдвое - с пяти до десяти лет.

Об этом сообщает ведущее информационное агентство Kyodo News со ссылкой на Министерство юстиции страны.

Реформа Санаэ Такаичи: почему правила стали жестче

Инициатором изменений выступила премьер-министр Санаэ Такаичи. Еще в ноябре прошлого года она назвала действующие условия натурализации "слишком мягкими" и поручила министру юстиции Хироши Хирагучи разработать механизм более строгого отбора новых граждан.

Главная цель правительства - обеспечить "максимальную совместимость" иностранцев с японским обществом и гарантировать, что новые владельцы паспортов полностью интегрированы в культуру и экономику страны.

Что меняется для заявителей: главные нововведения

Кроме увеличения срока проживания, Министерство юстиции расширяет период тщательной проверки финансовой дисциплины кандидатов:

Налоговый аудит: Уплату налогов теперь будут проверять за последние 5 лет (ранее срок был короче).

Социальное страхование: Взносы в фонды соцстрахования проверят за 2 года (вместо одного).

Языковой барьер: Кандидат должен свободно общаться на японском на бытовом уровне и демонстрировать "надлежащее поведение".

Обратная сила: Наиболее резонансным является то, что новые правила будут применяться даже к тем лицам, которые уже подали документы на рассмотрение.

Статистика и реальность

Япония никогда не была страной массовой натурализации. По данным Минюста, в 2025 году из более 14 тысяч желающих получить гражданство, одобрение получили лишь 9 258 человек. Ожидается, что после 1 апреля процент отказов существенно возрастет, а количество новых заявок резко сократится.

Для претендентов на японский паспорт теперь недостаточно просто стабильно работать - необходимо доказать свою абсолютную финансовую и социальную безупречность в течение целого десятилетия.