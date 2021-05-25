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Українські підприємства повернулися до прибутковості: скільки заробили з початку року

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 15:30
Українські підприємства повернулися до прибутковості: скільки заробили з початку року Фото: українські підприємства заробили 166,0 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств України за перший квартал 2021 року склав 166,0 млрд гривень. Минулого року за квартал був зафіксований негативний фінрезультат - 4,9 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, прибуток підприємств склав 218,6 млрд гривень, що на 9,4% більше в порівнянні з аналогічним кварталом 2020 року, проте допущено збитків на суму 52,6 млрд грн, що на 74,3% менше в порівнянні з 2010 роком.

Українські підприємства повернулися до прибутковості: скільки заробили з початку року

Частка збиткових підприємств за січень-грудень 2020 року склала 27,8%% (за січень - березень 2020 року - 40,8%).

Українські підприємства повернулися до прибутковості: скільки заробили з початку року

Нагадаємо, фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств за 2020 рік склав 264,4 млрд гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж 2019 рік, коли підприємства показали 446,9 млрд гривень прибутку.

Як повідомляло РБК-Україна, капітальні інвестиції в економіку України за 2020 рік склали 419,8 млрд гривень. Це на 38,2% менше порівняно 2019 роком.

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