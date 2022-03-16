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Японія вводить заборону на експорт до Росії і Білорусі понад 300 товарів і технологій

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Середа 16 березня 2022 04:40
Японія вводить заборону на експорт до Росії і Білорусі понад 300 товарів і технологій Чіпи Toshiba (Фото: nyt.com)
Автор: Константин Широкун

Японія оголосила, що майже 300 найменувань товарів і технологій підлягають забороні на експорт в Росію і Білорусь з кінця цього тижня. Головний вектор санкцій торкнеться оборонної та нафтовидобувної промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

За даними Міністерства економіки, торгівлі і промисловості Японії, в п'ятницю набуде чинності ембарго на експорт 266 товарів, а також 26 технологій. Крім того, вводиться заборона експорту нафтопереробного обладнання та супутніх технологій. Росія не зможе отримувати ряд напівпровідників, програм для конструювання мікрочіпів, програмне забезпечення для проектування та ін. Також Японія своїм компаніям забороняє співпрацю з 49 російськими компаніями, пов'язаними з військовим виробництвом.

У 2021 році експорт Японії в Росію склав близько 860 мільярдів ієн (7,3 мільярда доларів), при цьому основними статтями експорту були транспортні засоби та Автозапчастини. За даними Міністерства фінансів, це близько 1 відсотка від загального обсягу світового експорту країни.

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