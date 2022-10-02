Япония потратит 7 млрд долларов на сдерживание цен на топливо
Япония продлит до конца мая следующего года программу субсидирования оптовых цен на нефть с целью снижения розничных цен на бензин. Таким образом правительство намерено замедлить резкий рост цен на топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Правительство планирует выделить более семи млрд долларов для спецфонда, который будет финансировать пакет экономических стимулов. Субсидии для сдерживания роста цен на бензин были введены в конце января текущего года.
Новая программа субсидирования также направлена на то, чтобы не допустить резкого роста цен на дизельное топливо и керосин.
Ранее сообщалось, что правительство Японии окажет поддержку коммунальным предприятиям с закупкой сжиженного природного газа на фоне роста цен на энергоноситель.
Также мы писали, что в России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за "шпионаж". По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата.
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