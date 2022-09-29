Власти Японии помогут коммунальным предприятиям с закупками газа
Правительство Японии окажет поддержку коммунальным предприятиям с закупкой сжиженного природного газа на фоне роста цен на энергоноситель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и другие государственные финансовые учреждения предложат поддержку японским компаниям в закупке СПГ для обеспечения адекватных цен на топливо", — заявил министр промышленности Ясутоси Нисимура на конференции производителей и потребителей СПГ.
Предполагается, что Токио предоставит льготные кредиты электроэнергетическим и городским газовым компаниям для покупки газа на спотовом рынке. Японские коммунальные предприятия покупают большую часть своего СПГ по долгосрочным контрактам, но около 20% поступает на спотовый рынок. Япония импортирует около 10% своего газа из России.
Ранее стало известно, что Япония рассматривает возможность размещения тысячи крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.
Также мы писали, что в России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за "шпионаж". По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата.
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