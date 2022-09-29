ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Власти Японии помогут коммунальным предприятиям с закупками газа

Новина українською →
Токіо, Четверг 29 сентября 2022 17:31
Власти Японии помогут коммунальным предприятиям с закупками газа Фото: власти Японии помогут коммунальным предприятиям с закупками газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии окажет поддержку коммунальным предприятиям с закупкой сжиженного природного газа на фоне роста цен на энергоноситель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и другие государственные финансовые учреждения предложат поддержку японским компаниям в закупке СПГ для обеспечения адекватных цен на топливо", — заявил министр промышленности Ясутоси Нисимура на конференции производителей и потребителей СПГ.

Предполагается, что Токио предоставит льготные кредиты электроэнергетическим и городским газовым компаниям для покупки газа на спотовом рынке. Японские коммунальные предприятия покупают большую часть своего СПГ по долгосрочным контрактам, но около 20% поступает на спотовый рынок. Япония импортирует около 10% своего газа из России.

Ранее стало известно, что Япония рассматривает возможность размещения тысячи крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.

Также мы писали, что в России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за "шпионаж". По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Газ
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана