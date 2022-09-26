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В России задержали консула Японии, обвинив в "шпионаже": что известно

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Россия, Понедельник 26 сентября 2022 18:31
В России задержали консула Японии, обвинив в "шпионаже": что известно Фото: в России задержали консула Японии, обвинив в "шпионаже" (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за "шпионаж". По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Консул задержан с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", - пишет издание.

По данным РБК, ФСБ задержала японского консула в российском Владивостоке.

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