В России задержали консула Японии, обвинив в "шпионаже": что известно

Фото: в России задержали консула Японии, обвинив в "шпионаже" (instagram com fsb_rossii_official)

В России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за "шпионаж". По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Консул задержан с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", - пишет издание. По данным РБК, ФСБ задержала японского консула в российском Владивостоке.