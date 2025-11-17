Япония отправляет дипломата в Китай для разрядки конфликта вокруг Тайваня

Токио предпринимает дипломатические шаги, чтобы смягчить резкое обострение отношений с Пекином, вызванное заявлениями о возможной угрозе для безопасности страны в случае силовых действий Китая против Тайваня.

Сообщается, что в понедельник, 17 ноября, в Китай отправляется один из руководителей МИД Японии, который намерен разъяснить позицию Токио и попытаться снизить градус конфликта.

Причина обострения

Спор разгорелся после высказывания премьер-министра Санаэ Такаичи, которая заявила парламентариям, что потенциальная атака Китая на Тайвань может поставить под угрозу существование Японии и теоретически привести к военному ответу.

Подобные оценки официальные лица ранее избегали озвучивать, чтобы не провоцировать Пекин, который рассматривает Тайвань как часть своей территории.

Переговоры и позиция Токио

Как сообщают японские издания, генеральный директор Бюро Азии и Океании МИД Японии Масааки Канай планирует встретиться с китайским представителем Лю Цзиньсуном.

Он намерен подчеркнуть, что комментарий Такаичи не означает смену политики безопасности, и призвать Китай избегать шагов, способных ухудшить двусторонние отношения.

В МИД Японии при этом заявили, что не могут оперативно подтвердить сам факт поездки.

Реакция Китая

В пятницу Пекин предупредил Токио о "сокрушительном" поражении в случае попыток военного вмешательства в ситуацию вокруг Тайваня и вызвал японского посла для официального протеста.

Китай также рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в Японию, предупредив о возможных трудностях для туристической сферы.

Китайские госмедиа продолжают критиковать японское руководство. В редакционной статье "Жэньминь жибао" отмечалось, что заявления Такаичи представляют собой "стратегическое безрассудство" и "умышленную провокацию".

Реакция Тайваня

Президент Тайваня Лай Чин-де, выступая в Новом Тайбее, заявил, что Китай оказывает давление на Японию "по многим направлениям", что, по его словам, негативно отражается на стабильности региона.

Он призвал мировое сообщество внимательно следить за развитием событий и отметил, что Китай должен вести себя "как ответственная держава". Тайваньские власти полностью отвергают претензии Пекина на суверенитет.

Возможные экономические последствия

Экономисты предупреждают, что дипломатический кризис может отразиться на экономике Японии. По словам Такэхиде Киучи из Исследовательского института Номура, падение числа туристов из Китая на уровне прежних кризисов, когда снижение достигало 25%, может привести к потерям, сопоставимым с более чем половиной годового роста японской экономики.