Главная » Новости » В мире

Несмотря на обращение Трампа. Япония не будет отказываться от закупки нефти и газа из РФ

Среда 29 октября 2025 12:35
UA EN RU
Несмотря на обращение Трампа. Япония не будет отказываться от закупки нефти и газа из РФ Фото: Санаэ Такаичи (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отклонила инициативу американского лидера об отказе Токио от закупки российских нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такаичи, избранная на прошлой неделе первой женщиной-премьер-министром Японии, во время разговора попросила США понимания относительно энергетических потребностей Японии.

Отмечается, что Япония увеличила закупки СПГ в США за последние несколько лет, пытаясь диверсифицировать свои поставки, отказавшись от своего ключевого поставщика - Австралии, и подготовиться к окончанию срока действия контрактов на поставку с российским проектом СПГ "Сахалин-2".

Большинство поставок с "Сахалина-2" завершаются в период с 2028 по 2033 год. Замена этих поставок будет дорогостоящей и приведет к росту цен на электроэнергию.

Сообщается, что Япония покупает менее 1% своего импорта нефти из России в рамках отказа от санкций, срок действия которого истекает в декабре, причем основная часть ее поставок нефти покрывается Ближним Востоком.

Отношения США и Японии

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию с целью заключить масштабное соглашение по развитию судостроительных мощностей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ожидают от Японии полного отказа от импорта российских энергоносителей.

Япония уже подписала несколько соглашений с американскими производителями газа, но воздерживается от участия в этом проекте. США же стремятся укрепить собственные позиции на энергетическом рынке Азии на фоне сокращения российских поставок.

