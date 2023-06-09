Это самоуничтожение. Зеленский подверг критике бездействие международных организаций после подрыва ГЭС

Отсутствие помощи на оккупированных территориях от международных организаций после подрыва Каховской ГЭС является самоуничтожением этих структур.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Он отметил, что на освободжденных территориях работают волонтеры, частные компании, некоторые международные организации. Последние могли бы помочь украинцам и на оккупированных территориях, однако пока они такого не делают.

"Отсутствие некоторых международных организаций на оккупированных территориях - того же Международного красного креста - это неправильно, это самоуничтожение", - сказал Зеленский.

Критика международных организаций после подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, однако утром на Twitter-странице ООН появилась только запись о Дне русского языка. В Офисе президента подвергли критике такое действие со стороны организации.

Позже Зеленский заявил, что каждый человек, погибший в результате подрыва ГЭС - это приговор международным организациям.

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