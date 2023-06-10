Подрыв Каховской ГЭС: Бельгия передаст пакет гуманитарной помощи
Бельгия выделит Украине пакет гуманитарной помощи для ликвидации последствий подрыва Россией Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Бельгии.
Заявлено, что Бельгия предоставит помощь Украине через правительственный механизм B-FAST, который используется для поддержки иностранных государств в кризисных ситуациях. B-FAST передаст в регион оборудование для укрытия (палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы) общей стоимостью 350 тысяч евро.
Также Бельгия выделит медицинское оборудование на сумму 1,6 млн евро – лекарства, медицинские изделия, резервуары для хранения питьевой воды, а также обеспечит сухие пайки для эвакуированных. Кроме того, B-FAST закупит генераторы стоимостью 1,5 млн евро и направит их в районы, пострадавшие от наводнения.
Реакция мировой общественности на подрыв Каховской ГЭС
Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Несмотря на масштаб катастрофы, мир очень сдержанно отреагировал на террористический акт РФ. К примеру, ООН опубликовала поздравления с днем русского языка, а ряд западных СМИ выразили сомнения в причастности России к подрыву ГЭС.
Президент Владимир Зеленский раскритиковал международные организации за бездействие, в частности, его критика касалась Международного комитета Красного Креста и ООН.
Вскоре ряд стран заявили о выделении гуманитарной помощи для борьбы с последствиями подрыва ГЭС, среди которых Япония и Нидерланды.
Больше о последствиях техногенной катастрофы – читайте в материале РБК-Украина.
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