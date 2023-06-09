Вода идет на спад. Все подробности о последствиях подрыва Каховской ГЭС на 9 июня

На четвертый день после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС уровень воды в Херсонской области начал спадать. Впрочем, в регионе все еще затоплены тысячи домов, эвакуация населения продолжается.

РБК-Украина ниже в материале собрало все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на 9 июня.

Ситуация с затоплениями

Уровень Каховского водохранилища снизился еще на метр

По данным "Укргидроэнерго", к утру уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,74 м.

Так, за сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр, а с утра 6 июня уровень воды упал уже на 4,7 метра.

Под водой находится большая часть здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже под водой и продолжает разрушаться.

Херсонская область

Как сообщил в новом видеообращении глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, по состоянию на 8 утра уровень затопления правобережной Херсонщины составляет 5, 38 метров, а Херсона - 5,35 метра. Однако уровень воды постепенно уменьшается.

"Уже видим, что на 20 см за ночь вода упала. Предварительно по состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсона", - сказал Прокудин.

Между тем в ГСЧС отмечают, что в Херсоне ситуация с прибытием воды стабилизировалась, но вода поднимается ниже по руслу реки Ингулец.

"Мы в Херсоне сейчас наблюдаем где-то даже небольшое снижение воды. То есть стабилизируется ситуация с прибытием воды... Вместе с этим остается очень большое количество населенных пунктов, которые уже подтоплены, и ниже по руслу реки Ингулец происходит сейчас поднятие уровня воды", - рассказал директор департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий.

Он добавил, что, согласно прогнозам, в створе Херсона будет наблюдаться тенденция к снижению воды с кратковременным повышением на 1-5 см.

Представитель ГСЧС утверждает, что в настоящее время подтоплены 46 населенных пунктов.

"Если брать общую картину по Херсонской области, то где-то 600 квадратных километров сейчас подтоплено, из них где-то 30% - это правый берег и около 70% - это левый берег Днепра", - сказал Витовецкий.

Николаевская область

Тем временем уровень воды в акватории Николаева продолжает снижаться. В частности, после подрыва Каховской ГЭС к 09:00 он составляет 100 сантиметра.

"За 2 часа еще минус 3 см. Общая цифра +100 см", - сообщил утром мэр Николаева Александр Сенкевич.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что уровень воды в реке Ингулец не поднимался уже 2 часа.

"У нас первые 2 часа без роста уровня воды по Ингульцу. Соответственно и по всей области без роста воды", - написал Ким в своем Телеграм-канале.

Эвакуация

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что к утру число эвакуированных составляет 2352 человека. Также осуществляется и спасение животных, их эвакуировано около 550.

В свою очередь правоохранители предоставляют несколько большие цифры по количеству эвакуированных.

По их данным, эвакуированы 2374 человека, из которых 1765 - из микрорайона Корабел в Херсоне.

В полиции призывают находящихся в зоне затопления граждан эвакуироваться.

Ситуация на ЗАЭС

В "Энергоатоме" информируют, что уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС стабилен.

"В настоящее время уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,74 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС - 16,66 м. Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении компании.

Следует отметить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Россияне признались в подрыве Каховской ГЭС

Об этом оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ.

"Там не они (украинская сторона, - ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - рассказывает российский военный.

Оккупант описывает последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в РФ: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.

О водной катастрофе и спасательных операциях узнайте подробнее в репортаже РБК-Украина "Расстреляли, изнасиловали, а теперь затопили". Как Херсон страдает наводнением после подрыва ГЭС".

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