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Лідери G7 засудили Путіна за розв'язання війни на європейському континенті

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Вашингтон, Четвер 24 лютого 2022 18:41
Лідери G7 засудили Путіна за розв'язання війни на європейському континенті Фото: лідери G7 засудили Путіна (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Лідери країн "Великої сімки" після віртуальної зустрічі засудили президент Росії Володимира Путін за напад на Україну. У спільній заяві йдеться, що він "відновив війну на європейському континенті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Він виявився не на тому боці історії", - написали лідери.

Глави країн G7 засудили Путіна "за його послідовну відмову від участі в дипломатичному процесі для вирішення питань, що стосуються європейської безпеки, незважаючи на наші неодноразові пропозиції".

"Ми єдині з партнерами, включаючи НАТО, ЄС та їхні держави-члени, а також з Україною, і як і раніше сповнені рішучості робити все необхідне для збереження цілісності міжнародного порядку, заснованого на правилах",- йдеться в заяві.

Учасниками зустрічі, за даними Білого дому, були президент Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо, прем'єр-міністр Борис Джонсон. Сполученого Королівства, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, голова Європейської Ради Шарль Мішель і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія і її союзники введуть масштабний пакет економічних санкцій проти Росії. Очікується, що західні країни оголосять про скоординовані санкції.

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