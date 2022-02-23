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Японія вводить санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

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Токіо, Середа 23 лютого 2022 03:50
Японія вводить санкції проти Росії за визнання "ЛДНР" Фото: Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Санкції Японії щодо Росії передбачають заборону на експорт з "ЛДНР". Також вони стосуються суверенного боргу РФ і заборони на випуск нових російських облігацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда закликав Росію повернутися до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

"Ми вирішили вжити наступних санкційних заходів. По-перше, вони стосуються заборони на видачу віз представникам двох так званих "республік", а також заморозки їх активів. По-друге, ми вводимо заходи щодо заборони на експорт у дві "республіки" і імпорт з них", - сказав він.

За його словами, санкції проти РФ також зачіпають суверенний борг РФ і мають на увазі заборону на випуск пов'язаних з ним нових облігацій в Японії.

Раніше Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією "ЛДНР" і введення військ в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив, що направляє до 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.

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