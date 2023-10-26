Япония и Филиппины могут заключить пакт о сотрудничестве из-за угрозы Китая, - СМИ

Китай и Филиппины

В последнее время отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.

В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань. Позже они вместе с Австралией провели совместные морские учения.

А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.

Кроме этого, Китай имеет претензии на все Южно-Китайское море, в то время как по международному праву оно распределено между несколькими государствами. Так, в конце сентября Китай установил "плавающий барьер" неподалеку от Филиппин, чем помешал их рыбачьим лодкам выходить в море и работать.

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