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Япония и Филиппины могут заключить пакт о сотрудничестве из-за угрозы Китая, - СМИ

Фото: Япония и Филиппины могут подписать пакт о сотрудничестве в сфере безопасности (wikimedia)
Автор: Антон Малиновский

Правительства Японии и Филиппин могут заключить пакт об усилении сотрудничества в сфере безопасности и содействии совместным учениям из-за растущей угрозы Китаю в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Китай и Филиппины

В последнее время отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.

В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань. Позже они вместе с Австралией провели совместные морские учения.

А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.

Кроме этого, Китай имеет претензии на все Южно-Китайское море, в то время как по международному праву оно распределено между несколькими государствами. Так, в конце сентября Китай установил "плавающий барьер" неподалеку от Филиппин, чем помешал их рыбачьим лодкам выходить в море и работать.

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ЯпонияКитайФилиппины