Японія попереджає про зростаючу загрозу з боку Росії та Китаю

Міністерство оборони Японії попереджає про зростаючу військову загрозу з боку Росії, а також відчуває занепокоєння через тиск Китаю на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Японія показала річний звіт з безпеки, в якому багато уваги приділили війні в Україні. У Токіо вважають, що військове вторгнення Росії в Україну може стати поганим прикладом для Китаю і послужить сигналом про те, що "спроба змінити статус-кво за допомогою сили прийнятна".

Японія зазначає, що Росія все більше покладається на свій ядерний потенціал як засіб стримування. Це своєю чергою турбує владу Японії, оскільки російські атомні підводні човни регулярно діють біля її територій.

Також Міноборони Японії приділило багато уваги Тайваню, оскільки острів після початку війни в Україні активно працює над зміцненням своїх зусиль із самооборони.