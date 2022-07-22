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Японія попереджає про зростаючу загрозу з боку Росії та Китаю

Фото: Японія попереджає про військову загрозу з боку Росії і Китаю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Японії попереджає про зростаючу військову загрозу з боку Росії, а також відчуває занепокоєння через тиск Китаю на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Японія показала річний звіт з безпеки, в якому багато уваги приділили війні в Україні. У Токіо вважають, що військове вторгнення Росії в Україну може стати поганим прикладом для Китаю і послужить сигналом про те, що "спроба змінити статус-кво за допомогою сили прийнятна".

Японія зазначає, що Росія все більше покладається на свій ядерний потенціал як засіб стримування. Це своєю чергою турбує владу Японії, оскільки російські атомні підводні човни регулярно діють біля її територій.

Також Міноборони Японії приділило багато уваги Тайваню, оскільки острів після початку війни в Україні активно працює над зміцненням своїх зусиль із самооборони.

Нагадаємо, що США схвалив продаж військового обладнання Тайваню на 108 млн доларів. Своєю чергою Китай вимагає від Білого дому скасувати угоду і розірвати військові зв'язки.

Також глава ЦРУ Вілл Бернс заявив, що війна Росії проти України може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

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ЯпоніяВійна Росії проти УкраїниРосійська ФедераціяКитайТайвань