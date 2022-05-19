ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Японія схвалила скидання стічних вод з пошкодженої АЕС "Фукусіма" в Тихий океан

Новость на русском →
Токіо, Четвер 19 травня 2022 03:14
Японія схвалила скидання стічних вод з пошкодженої АЕС "Фукусіма" в Тихий океан АЕС "Фукусіма" (Фото: hakaimagazine.com)
Автор: Константин Широкун

Японський ядерний регулятор схвалив плани оператора зруйнованої атомної станції Фукусіма по скиданню очищених радіоактивних стічних вод в море в наступному році. Заявлено, що ризики для навколишнього середовища від скидання раніше забрудненої води мінімальні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

План був представлений компанією Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) в грудні на підставі прийнятого минулого року Рішення уряду про випуск стічних вод в якості необхідного кроку для поточного очищення і виведення станції з експлуатації.

Сильний землетрус і цунамі в 2011 році зруйнували Системи охолодження АЕС "Фукусіма", що призвело до розплавлення трьох реакторів і викиду великої кількості радіації. Вода, яка використовувалася для охолодження трьох пошкоджених активних зон реактора, перебувала в резервуарах.

Згідно з планом, TEPCO буде транспортувати воду, очищену до рівня нижче допустимого, по трубопроводу від резервуарів до берегового об'єкта, де вода буде розбавлятися морською водою і скидатися в море приблизно в кілометрі від АЕС. Всього в Порі необхідно скинути 1,37 мільйона тонн забрудненої раніше води.

Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фукусима АЕС
NEWS
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України