Через 10 років. У відселене після аварії на АЕС селище Фукусіма повертаються жителі
Через більше десяти років після ядерної аварії на АЕС у Фукусімі, власники 30 домогосподарств села Фукусіма можуть повернутися в свої будинки після багаторічної очищення території від радіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.
Агентство з реконструкції територій визнало район Кацурао площею 0,95 кв. км поруч із закритою АЕС досить очищеним. З 30 зареєстрованих домогосподарств і 82 жителів у відповідній частині Кацурао тільки чотири домогосподарства, і вісім осіб, висловили намір повернутися.
У найближчі роки ще в кілька кварталів селища зможуть повернутися жителі. Але більше 90% від забрудненої радіацією території будуть закриті для відвідування і життя невизначену кількість часу.
Раніше повідомлялося, що японський регулятор схвалив скидання очищених радіоактивних стічних вод у море в наступному році.
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