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Более четверти территории Украины загрязнены взрывными устройствами, - ГСЧС

Украина, Четверг 04 апреля 2024 16:04
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Более четверти территории Украины загрязнены взрывными устройствами, - ГСЧС Фото: более четверти территорий Украины загрязнена минами (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Более четверти территории Украины загрязнены минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация остается в деоккупированных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

За два года саперы обнаружили и уничтожили более 780 000 взрывоопасных предметов.

В настоящее время в структуре МВД - в рядах ГСЧС, Нацполиции и Национальной гвардии - работают около 2 000 саперов. Пока планируется увеличить их количество до 2800.

"За прошлый год было подготовлено около 1000 специалистов по разминированию", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГСЧС ежедневно привлекает около 400 единиц различной техники.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.

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ГСЧС Взрыв боеприпасов
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