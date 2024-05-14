Хорватия поможет в разминировании Украины: подписан меморандум

Фото: Украина и Хорватия подписали меморандум о помощи в разминировании (facebook.com/nmaa.ukraine)

Хорватия поможет Украине в вопросах разминирования. Соответствующий меморандум страны был подписан во вторник, 14 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Украины.