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В Украине создали Корпус деминеров из 5000 специалистов

Украина, Вторник 16 апреля 2024 14:37
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В Украине создали Корпус деминеров из 5000 специалистов Фото: Корпус деминеров будет насчитывать 5000 специалистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине создали Корпуса де минеров. Задания на деоккупированных территориях будут выполнять 5000 тысяч специалистов.

Об этом рассказал начальник Главного управления противоминной деятельности Минобороны Руслан Берегуля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Military Media Center .

"Корпус деминеров фактически создан. На сегодняшний день к нему присоединились подразделения Минобороны и ВСУ, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях. Уже созданы 1000 групп разминирования", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день эти подразделения уже работают в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Однако пока есть сложность - не хватает достаточного количества автомобильной, специальной техники и оборудования.

"Мы работаем с нашими иностранными партнерами, которые присоединились к Коалиции по разминированию. Благодаря нашей совместной работе в ближайшее время следует ожидать предоставления нам материально-технической помощи. Благодаря чему мы доукомплектуем подразделения, входящие в Корпус деминеров", - сказал Берегуля.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Более четверти территории Украины загрязнено минами и взрывоопасными предметами. Хуже всего ситуация остается в деоккупированных регионах.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

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