В Японии пройдет конференция по восстановлению Украины: стали известны подробности

В Токио пройдет конференция, посвященная восстановлению экономики Украины, в которой примут участие более 30 украинских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia .

Возможные области сотрудничества включают энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство с целью увеличения инвестиций в Украину.

"ДТЭК, крупнейшая в Украине частная энергетическая компания, обсуждала с японскими компаниями поставки для модернизации электросетей, проектов по возобновляемым источникам энергии, аккумуляторных батарей или всего, что может быть произведено в Японии", - сказал генеральный директор Максим Тимченко в интервью Nikkei.

Благодаря инвестициям ДТЭК в солнечную и ветряную энергию, общая мощность возобновляемой генерации компании достигла 1900 мегаватт, что эквивалентно энергопотреблению Киевской области.

"В военное время гораздо безопаснее строить более децентрализованную генерацию электроэнергии", такую как солнечные и ветряные электростанции, чем крупные электростанции, работающие на ископаемом топливе. Последние более уязвимы для военных ударов", - сказал Тимченко.

В телефонном разговоре в ноябре 2023 года лидеры Японии и Украины, Фумио Кисида и Владимир Зеленский, договорились о проведении конференции, посвященной экономической реконструкции Украины. Дата мероприятия - 19 февраля.

Помощь Японии Украине

Ранее мы писали, что по словам заместителя министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канды, страна продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине.

Также мы писали, что Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору.